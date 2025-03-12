В ЦБ рассчитали среднюю сумму ипотеки в Калининградской области в 2024 году

Структура розничного кредитного портфеля за последние годы изменилась. На начало февраля 2025 года наибольшая доля портфеля приходилась на ипотеку — 54%. Пять лет назад показатель составлял 40%. Доля задолженности по потребительским кредитам снизилась с 60% на 1 февраля 2020 года до 46% на 1 февраля 2025-го, отметили в ЦБ.