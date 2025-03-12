Производство белых масел из отечественного сырья локализовали в Омске

В Омске начался промышленный выпуск белых масел, полностью основанный на российском сырье, — в то время как ранее большая часть подобных материалов изготавливалась с привлечением импортных компонентов. Такие смазочные материалы отличаются высокой степенью очистки, не имеют цвета и запаха, а также обладают химической и биологической нейтральностью. Благодаря этим характеристикам они находят применение в медицине, фармацевтике, пищевой и текстильной промышленности, а также в производстве косметики и парфюмерии.