Производство белых масел из отечественного сырья локализовали в Омске

Высокоочищенные смазочные материалы необходимы в фармацевтике, пищевой промышленности, текстильном производстве, а также при выпуске косметики и парфюмерии. Однако сложность технологического процесса и ограниченное число производителей в мире делали локальный выпуск такой продукции непростой задачей. Ситуация изменилась: промышленное производство белых масел теперь полностью обеспечивается отечественным сырьем, что снижает зависимость от внешних поставок и открывает новые перспективы для развития ключевых отраслей.
В Омске начался промышленный выпуск белых масел, полностью основанный на российском сырье, — в то время как ранее большая часть подобных материалов изготавливалась с привлечением импортных компонентов. Такие смазочные материалы отличаются высокой степенью очистки, не имеют цвета и запаха, а также обладают химической и биологической нейтральностью. Благодаря этим характеристикам они находят применение в медицине, фармацевтике, пищевой и текстильной промышленности, а также в производстве косметики и парфюмерии.
Производство осуществляется по современной технологии, включающей многоэтапную очистку нефтяного сырья. В процессе переработки устраняются вредные примеси и смолистые соединения. Финальная стадия предполагает полное удаление ароматических углеводородов, что гарантирует безопасность продукции. Контроль качества проводится на всех этапах производства.
По итогам испытаний продукция получила сертификаты Евразийского реестра пищевых смазочных материалов и ГОСТ. Первая партия уже поступила на предприятия легкой и пищевой промышленности. Генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец отметил: «Длительное время на внутреннем рынке были представлены преимущественно иностранные белые масла. Все дело в том, что выпуск такой продукции — технологически сложный процесс, на сегодняшний день доступный ограниченному числу производителей в мире. Локализация полного цикла выпуска — важный проект укрепления технологического суверенитета многих отраслей отечественной экономики».