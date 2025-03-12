В Казахстане будут производить экологически чистое авиатопливо

«Совместная работа позволит внести значимый вклад в достижение целей низкоуглеродного развития и внедрить новейшие технологии, а также поможет КМГ сократить выбросы на 15% к 2031 году по сравнению с 2019 годом. В целом, проект серьёзно повлияет на развитие рынка биотоплива и транзитные возможности Казахстана», — отметил он.