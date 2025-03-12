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В Казахстане будут производить экологически чистое авиатопливо

«КазМунайГаз» провел переговоры с американской компанией.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 12 мар — Sputnik. В Казахстане будут производить экологически чистое авиатопливо.

Будущий проект обсуждали глава «КазМунайГаз» Асхат Хасенов и гендиректор американской компании LanzaJet Джимми Самарцис.

Внедрение технологий производства низкоуглеродных альтернативных топлив важно для Казахстана, подчеркнул Хасенов.

«Совместная работа позволит внести значимый вклад в достижение целей низкоуглеродного развития и внедрить новейшие технологии, а также поможет КМГ сократить выбросы на 15% к 2031 году по сравнению с 2019 годом. В целом, проект серьёзно повлияет на развитие рынка биотоплива и транзитные возможности Казахстана», — отметил он.

Технико-экономическое обоснование проекта будет завершено в 2025 году.

LanzaJet известна тем, что разработала сертифицированную технологию получения SAF из этанола. Технология «alcohol-to-jet» может использовать этанол, полученный из любого биологического или небиологического сырья, значительно сокращая выбросы парниковых газов.