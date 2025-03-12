Рейсы из Перми в Баку продлили до 19 октября

Авиакомпания «ИрАэро» продлила полетную программу из Перми в Баку. По данным расписания аэропорта Большое Савино, отправиться в столицу Азербайджана можно будет с 20 апреля до 19 октября 2025 года.
Авиаперевозчик планирует выполнять рейсы один раз в неделю — по воскресеньям. Время вылета — 20.00. Время в пути составит около трех часов. Летать в Баку будут самолеты Sukhoi Superjet 100.
Напомним, сейчас полетная программа из Перми в Баку действует до конца марта. Вылеты осуществляются с той же частотой — один раз в неделю по вторникам.