Высоковольтная линия Вулканешты-Кишинев начнет действовать до конца года, заверили Гросу

«На строительной площадке линии энергетической независимости Вулканешты-Кишинев мобилизуется все больше рабочих. В настоящее время здесь ведутся работы по устройству фундамента опор, а также устройство котлованов. Ответственные за реализацию проекта люди заверили меня, что они соблюдают сроки реализации и что эта линия будет введена в эксплуатацию к концу года», — уточнил Гросу.