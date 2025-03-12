Высоковольтная линия Вулканешты-Кишинев начнет действовать до конца года, заверили Гросу

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. На строительство высоковольтной линии Вулканешты-Кишинев привлекается большее число рабочих, сообщил спикер парламента Игорь Гросу по итогам визита на строительную площадку во вторник.
Кроме того, Гросу сообщил, что, по словам ответственных за реализацию строительства, объект будет сдан в эксплуатацию уже до конца текущего года.
«На строительной площадке линии энергетической независимости Вулканешты-Кишинев мобилизуется все больше рабочих. В настоящее время здесь ведутся работы по устройству фундамента опор, а также устройство котлованов. Ответственные за реализацию проекта люди заверили меня, что они соблюдают сроки реализации и что эта линия будет введена в эксплуатацию к концу года», — уточнил Гросу.
Как уточнили в Министерстве энергетики, по мере того как погода позволяет активизировать работы, строительная площадка расширяется, охватывая все больше населенных пунктов, общая протяженность которых на данный момент составляет более 80 километров.
Проект развития энергосистемы, стартовавший в апреле 2024 года, включает три основных компонента: строительство линии Вулканешты-Кишинёв, трансформаторной подстанции Кишинёв и трансформаторной подстанции Вулканешты.
Линия сможет обеспечить более 50% потребления электроэнергии в периоды пиковых нагрузок, а также обеспечит экспорт энергии, произведенной из возобновляемых источников.
Общая стоимость проекта развития энергосистемы составляет 61 миллион евро, из которых 27 миллионов евро предназначены для строительства линии Вулканешты-Кишинев. Проект финансируется Всемирным банком, а прямыми бенефициарами являются Moldelectrica и потребители энергии.