В Новороссийске планируют построить современный онкодиспансер

По словам Кравченко, строительство нового медицинского учреждения станет долгожданной победой для города и всего региона. Градоначальник подчеркнул, что вопрос строительства этого объекта был в центре обсуждений в последние годы, и его решение станет значимым шагом для улучшения медицинской инфраструктуры.



Необходимость в новом диспансере назрела давно: действующий онкологический диспансер на ул. Лейтенанта Шмидта оказался перегружен. Он обслуживает сразу девять муниципальных образований, в том числе курортные зоны Черноморского побережья, а также Крымский и Абинский районы. В результате, медицинское учреждение принимает больше людей, чем планировалось.



Новый онкологический диспансер планируют построить на месте заброшенного госпиталя на улице Герцена. Ожидается, что новое учреждение обеспечит качественное медицинское обслуживание для жителей не только Новороссийска, но и близлежащих районов.



Местные жители с нетерпением ждут реализации этого проекта, который должен существенно улучшить доступ к высококачественному лечению и значительно разгрузить существующую медицинскую инфраструктуру города.