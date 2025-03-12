Минфин анонсировал доразмещение валютных облигаций на $50 млн

Дополнительное размещение гособлигаций произойдет с 13 марта по 28 августа этого года. Срок обращения — 6 лет.
Способ доразмещения — открытая продажа без проведения аукциона через торговую систему биржи по текущей стоимости. Ранее мы писали, что номинал одной акции — $1 тыс.
Объем дополнительного размещения составит $23,086 млн. Ставка — 2,9% годовых.
Министерство финансов 6 марта провело аукцион по размещению государственных долгосрочных облигаций 337-го выпуска. Тогда было реализовано облигаций на $26,9 млн. При этом общий объем выпуска составил $50 млн.