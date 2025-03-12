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Новосибирской области не хватает тысячи врачей и двух тысяч медсестер

Министр здравоохранения региона отметил, что отток кадров не наблюдается, но потребность в специалистах остается высокой.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирская область испытывает дефицит медицинских кадров: региону требуется около тысячи врачей и двух тысяч медсестер. Об этом заявил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий в пресс-центре ТАСС.

По словам министра, отток медицинских работников в другие регионы не наблюдается. Однако потребность в специалистах остаётся значительной. Для решения проблемы в область активно привлекают врачей и медсестер из других стран.

Большинство иностранных специалистов приезжают из ближнего зарубежья: Таджикистана, Киргизии, Казахстана и Армении. Также есть примеры трудоустройства медиков из Индии.

Ростислав Заблоцкий подчеркнул, что привлечение иностранных кадров помогает частично закрыть потребность в медицинских работниках, но проблема всё ещё остаётся актуальной.

Напомним, что сейчас в Новосибирской области работает 144 врача из 12 стран.