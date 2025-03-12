В Уфе приставы опечатали супермаркет «Светофор».

«Так, полы в торговом зале имеют повреждения и дефекты, местами отпала облицовочная плитка, имеется наличие цементной пыли; не проводится влажная уборка всех помещений; в фасовочном блоке не соблюдаются требования к проточности пищевой продукции, где идет нарезка и фасовка сырой продукции; в зоне рубки туши мяса на одних и тех же весах взвешивают и упаковывают необработанную пищевую продукцию (мясо) совместно с пищей, готовой к употреблению (сыры); не проводится входной контроль поступающей продукции на наличие маркировки, срока годности, — перечислили в региональной службе судебных приставов. — Выявленные нарушения представляют непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, что не оставляет сомнений в том, что в действиях должностных лиц ООО “Торгсервис 102” усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ “нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта”.