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Проект реконструкции дороги к инфекционной больнице Дона не утвердили

На разработку было выделено свыше 17 млн рублей.

Проект реконструкции дороги в микрорайоне «Платовский» донской столицы не прошёл государственную экспертизу. Решение было опубликовано в начале марта на портале Единого государственного реестра заключений.

Речь идёт о расширении переулка Алябьева и улицы Ходоша. Эта дорога ведёт к построенному в декабре 2021 года Донскому инфекционному центру имени Ермольевой.

Под реконструкцию попадает участок протяжённостью почти в три километра. Разработка проекта велась с лета 2022 года. На эти цели было потрачено 12,7 млн рублей из муниципального бюджета.

При этом власти Ростова проект согласовали. Так или иначе, теперь подрядчик будет исправлять выявленные недостатки.