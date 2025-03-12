Проект реконструкции дороги к инфекционной больнице Дона не утвердили

Проект реконструкции дороги в микрорайоне «Платовский» донской столицы не прошёл государственную экспертизу. Решение было опубликовано в начале марта на портале Единого государственного реестра заключений.
Речь идёт о расширении переулка Алябьева и улицы Ходоша. Эта дорога ведёт к построенному в декабре 2021 года Донскому инфекционному центру имени Ермольевой.
Под реконструкцию попадает участок протяжённостью почти в три километра. Разработка проекта велась с лета 2022 года. На эти цели было потрачено 12,7 млн рублей из муниципального бюджета.
При этом власти Ростова проект согласовали. Так или иначе, теперь подрядчик будет исправлять выявленные недостатки.