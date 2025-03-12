В Узбекистане внедрили механизм выпуска серийных облигаций — НАПП

«Внедрение этого инструмента в Узбекистане повысит конкурентоспособность национального рынка, обеспечит эмитентам доступ к более эффективным способам финансирования и создаст новые возможности для инвесторов. Принятые изменения являются важным шагом на пути модернизации финансового сектора страны и повышения его инвестиционной привлекательности», — подчеркнули в агентстве.