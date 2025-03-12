Названы омские учителя, претендующие на премию губернатора в 500 тысяч рублей

Как рассказали в среду, 12 марта 2025 года, в региональном Минобре, в десятку конкурсантов вошли учителя истории и обществознания Юлия Алексеева (Таврический район), Анна Брюхова (Тарский район), Лариса Иванова (Омск), Людмила Кудашова (Любинский район), физики Оксана Ващенко (Колосовский район), географии Павел Ирха (Омск), русского языка и литературы Марина Гапонова (Марьяновский район), Лариса Иващенко (Омский район), Татьяна Манжакова (Черлакский район), начальных классов Вероника Павлова (Нововаршавский район).
Участникам предстоит провести открытый урок с самоанализом и ответами на вопросы членов жюри, а также педагогическое интервью. По итогам очного тура пять участников с лучшими результатами примут участие в финале, который состоится 4 апреля. Финалисты проведут мастер-класс и поучаствуют в блицтурнире.
Победитель областного этапа будет награжден дипломом регионального Министерства образования губернатора Омской области педагогическим работникам в размере 500 тысяч рублей. Призеры конкурса также получат премии губернатора Омской области. Кроме того, победитель представит Омскую область осенью 2025 года в финале всероссийского конкурса «Учитель года России».