Названы омские учителя, претендующие на премию губернатора в 500 тысяч рублей

Участникам предстоит провести открытый урок с самоанализом и ответами на вопросы членов жюри, а также педагогическое интервью. По итогам очного тура пять участников с лучшими результатами примут участие в финале, который состоится 4 апреля. Финалисты проведут мастер-класс и поучаствуют в блицтурнире.