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Спросили совета у пассажиров: в Челябинске готовят новый план улучшения 64 автобуса

64 автобусу в Челябинске добавят выделенных полос.

Источник: Комсомольская правда

Миндортранс Челябинской области предложил новый план по улучшению 64 маршрута автобуса. Акцент будет сделан на увеличение выделенных полос и работе над проблемными участками.

Сегодня на самом загруженном в Челябинске маршруте работают только автобусы особо большого класса — «гармошки».

— Ездить на 64-ке стало комфортнее, — подводят итог представители миндортранса. — Появились дополнительные сидячие места, стало меньше давки в часы пик, на которую постоянно жаловались пассажиры.

Для избавления маршрута от пробок планируется существенно расширить сеть выделенных полос. Уже в следующем году «зелёный свет» для автобусов загорится на улице Братьев Кашириных, а в перспективе выделенки появятся и на улицах Бейвеля и Чичерина. Сейчас выделенные полосы охватывают лишь 17% маршрута.

Оранжевым отмечены существующие выделенные участки, синим — планируемые.

Помимо глобальных решений, власти указали шесть основных проблемных участков, на которых автобусы особенно часто задерживаются, и спросили совета у жителей.

— Расскажите, где автобус плетется как черепаха? Что можно сделать для улучшения? — спрашивает миндортранс у пассажиров.