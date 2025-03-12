Спросили совета у пассажиров: в Челябинске готовят новый план улучшения 64 автобуса

Для избавления маршрута от пробок планируется существенно расширить сеть выделенных полос. Уже в следующем году «зелёный свет» для автобусов загорится на улице Братьев Кашириных, а в перспективе выделенки появятся и на улицах Бейвеля и Чичерина. Сейчас выделенные полосы охватывают лишь 17% маршрута.