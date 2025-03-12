Спросили совета у пассажиров: в Челябинске готовят новый план улучшения 64 автобуса

Миндортранс Челябинской области предложил новый план по улучшению 64 маршрута автобуса. Акцент будет сделан на увеличение выделенных полос и работе над проблемными участками.
Сегодня на самом загруженном в Челябинске маршруте работают только автобусы особо большого класса — «гармошки».
— Ездить на 64-ке стало комфортнее, — подводят итог представители миндортранса. — Появились дополнительные сидячие места, стало меньше давки в часы пик, на которую постоянно жаловались пассажиры.
Для избавления маршрута от пробок планируется существенно расширить сеть выделенных полос. Уже в следующем году «зелёный свет» для автобусов загорится на улице Братьев Кашириных, а в перспективе выделенки появятся и на улицах Бейвеля и Чичерина. Сейчас выделенные полосы охватывают лишь 17% маршрута.
Оранжевым отмечены существующие выделенные участки, синим — планируемые.
Помимо глобальных решений, власти указали шесть основных проблемных участков, на которых автобусы особенно часто задерживаются, и спросили совета у жителей.
— Расскажите, где автобус плетется как черепаха? Что можно сделать для улучшения? — спрашивает миндортранс у пассажиров.