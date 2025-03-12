В Крыму заменят около 240 лифтов в этом году

«Качественные современные лифты — это в первую очередь безопасность людей. В текущем году планируется заменить 239 лифтов на сумму порядка 785 млн рублей. Новое лифтовое оборудование будет преимущественно российского и белорусского производства», — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Аксенов добавил, что у некоторых лифтов, которые работают сегодня, продлен срок службы. Но при аварийных ситуациях и неисправностях крымчане могут обращаться на официальные страницы главы республики в социальных сетях.