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В Крыму заменят около 240 лифтов в этом году

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. В Крыму в этом году планируется заменить 239 лифтов на общую сумму 785 миллионов рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Качественные современные лифты — это в первую очередь безопасность людей. В текущем году планируется заменить 239 лифтов на сумму порядка 785 млн рублей. Новое лифтовое оборудование будет преимущественно российского и белорусского производства», — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

Аксенов добавил, что у некоторых лифтов, которые работают сегодня, продлен срок службы. Но при аварийных ситуациях и неисправностях крымчане могут обращаться на официальные страницы главы республики в социальных сетях.