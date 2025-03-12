135 ФАПов построили в Новосибирской области в 2024 году

— По большому счету, это были стройки с нуля. Построили 11 новых поликлиник и 11 врачебных амбулаторий, на днях будем открывать поликлинику в Колывани. Как правило, это не только поликлиника, это еще и дневной стационар, который позволяет пациентам не находится 24/7 в медучреждении, а приходить только для оказания помощи, — проинформировал министр.