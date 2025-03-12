135 ФАПов построили в Новосибирской области в 2024 году

В Новосибирской области за 2024 год возвели 135 ФАПов. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий.
— По большому счету, это были стройки с нуля. Построили 11 новых поликлиник и 11 врачебных амбулаторий, на днях будем открывать поликлинику в Колывани. Как правило, это не только поликлиника, это еще и дневной стационар, который позволяет пациентам не находится 24/7 в медучреждении, а приходить только для оказания помощи, — проинформировал министр.
Ростислав Заблоцкий также уточнил, что медучреждения снабжены высокотехнологичным оборудованием. По нацпроекту Новосибирская область закупила более 10 тысяч единиц техники.
Ранее КП-Новосибирск писала, что Новосибирской области не хватает тысячи врачей и двух тысяч медсестер. При этом отток персонала не наблюдается, но растёт потребность в оказании медицинской помощи.