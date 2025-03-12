В омском отделении Соцфонда РФ озвучили сумму реальной пенсии на 2025 год

Сегодня в соцфонде РФ по Омской области озвучили реальную сумму среднестатистической пенсии. Так оказалось, что в среднем омские пенсионеры получают чуть больше 21,5 тысячи рублей.
Об этом в интервью порталу «Om1» рассказала управляющая отделением Социального фонда России Ольга Ступичева. При этом, как отметила руководитель ведомства, у некоторых категорий омичей пенсия еще выше.
Это касается тех пенсионеров, которые работали на предприятиях в большой вредностью или повышенным риском: это летчики, люди, работающие в суровых климатических условиях. Также на досрочную пенсию могут рассчитывать и многодетные матери. Для работающих пенсионеров с 1 января 2025 года размер индексации составил 7,3%.
Размер пенсии зависит от нескольких факторов: трудового стажа, уровня заработной платы до 2002 года и размера страховых взносов. Узнать свой индивидуальный пенсионный коэффициент можно на портале «Госуслуг», в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ. С 1 апреля 2025 года ожидается значительное увеличение социальных пенсий для жителей Омской области.