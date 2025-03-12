В омском отделении Соцфонда РФ озвучили сумму реальной пенсии на 2025 год

Это касается тех пенсионеров, которые работали на предприятиях в большой вредностью или повышенным риском: это летчики, люди, работающие в суровых климатических условиях. Также на досрочную пенсию могут рассчитывать и многодетные матери. Для работающих пенсионеров с 1 января 2025 года размер индексации составил 7,3%.