Рост расходов жителей на коммуналку в 2025 году заметил Волгоградстат

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на статистическое ведомство, в январе 2025 года объем платных услуг составил 18,5 млрд, что на 2,9% больше, чем было в начале прошлого года. При этом основную долю в тратах волгоградцев занимают шесть видов услуг.
Больше всего расходов жителей региона пришлось на коммунальные услуги. В январе 2025 года этот показатель составил 22,9% от общего объема. Для сравнения: по итогам 2024 года на коммуналку уходило 19%.
В то же время волгоградцы в январе меньше тратили на транспорт — 12,1%, тогда как в прошлом году на это уходило 14,6%. Данное обстоятельство, видимо, связано с длинными январскими выходными, когда многим жителям региона не приходилось ездить на работу.
Также в начале этого года снизился объем платных бытовых услуг — до 13,9%, тогда как за 2024 год этот показатель составил 14,6%.
Объем расходов на телекоммуникационные услуги остался прежним — 12,1%. А вот на платную медицину волгоградцы в январе тратили меньше, чем в целом за 2024 год — 10,8 и 11,5% соответственно. Возросли траты волгоградцев в январе на образование — 7,6% и 7% соответственно.
Также волгоградцы тратили заработанные деньги и на другие услуги, доля которых оказалась меньше, чем в целом за эти шесть видов. Так, они расходовали деньги на ремонт машин, строительство и ремонт жилья, а также на походы в салоны красоты.