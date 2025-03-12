В Екатеринбурге объявили аукцион на реконструкцию ЕКАД

Правительство Свердловской области объявило аукцион на реконструкцию Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). После чего, власти заключат концессионное соглашение (договор, в котором определены ключевые условия взаимовыгодной сделки между государством и бизнесом). Информация о торгах размещена на сайте «ГИС Торги».
Заявки на участие будут приниматься до 21 апреля.
Концессионное предложение сделала «Уральская специальная проектная компания» (УСПК). Они оценили работы в 137 миллиардов рублей. Из которых 121 миллиард направят на строительные работы. А инвестиции компании составят 54, 2 миллиарда.
Предложение о концессии поступило от которая оценивает стоимость реконструкции в примерно 137 миллиардов рублей. Из этой суммы 121 миллиард будет направлен на строительные работы, а сама компания готова инвестировать 54,2 миллиарда.
Согласно документам, реконструкцию ЕКАД проведут в восемь этапов. Среди которых и расширение дороги до шести полос. Также планируется отремонтировать порядка 20 развязок и мостов.