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Автомобильное топливо в Беларуси подорожает с 15 марта

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 15 марта изменятся цены на моторное топливо: на автозаправочных станциях цены увеличатся на 2 копейки за литр, сообщили БЕЛТА в концерне «Белнефтехим».

Источник: Reuters

Розничные цены на моторное топливо на АЗС с 15 марта увеличатся на 2 копейки за литр и составят: на АИ-92-К5-Евро — Br2,36, АИ-95-К5-Евро — Br2,46, АИ-98-К5-Евро — Br2,68. Литр дизельного топлива обойдется в Br2,46.

«С учетом всесторонней оценки экономической ситуации, конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов в сопредельных государствах принято решение о плановой поэтапной корректировке цен на нефтепродукты на 16 копеек за литр топлива с шагом по 2 копейки в неделю с 15 марта этого года», — прокомментировали в концерне.