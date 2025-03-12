Автомобильное топливо в Беларуси подорожает с 15 марта

Розничные цены на моторное топливо на АЗС с 15 марта увеличатся на 2 копейки за литр и составят: на АИ-92-К5-Евро — Br2,36, АИ-95-К5-Евро — Br2,46, АИ-98-К5-Евро — Br2,68. Литр дизельного топлива обойдется в Br2,46.
«С учетом всесторонней оценки экономической ситуации, конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов в сопредельных государствах принято решение о плановой поэтапной корректировке цен на нефтепродукты на 16 копеек за литр топлива с шагом по 2 копейки в неделю с 15 марта этого года», — прокомментировали в концерне.