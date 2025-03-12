Автомобильное топливо в Беларуси подорожает с 15 марта

«С учетом всесторонней оценки экономической ситуации, конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов в сопредельных государствах принято решение о плановой поэтапной корректировке цен на нефтепродукты на 16 копеек за литр топлива с шагом по 2 копейки в неделю с 15 марта этого года», — прокомментировали в концерне.