Корпоративное волонтерство стало формой инвестиций в бренд российских компаний

В 2004 году основатель компании «Русал» Олег Дерипаска стал одним из первых предпринимателей в России, сделавших системной поддержку социального волонтерства. Благодаря его инициативе был создан благотворительный фонд «Центр социальных программ» (ЦСП), который поддерживает общественно важные проекты. В 2013 году по инициативе Дерипаски была создана добровольческая программа «Помогать просто», а в 2022 году появился проект «Вдохновляй и действуй». Он направлен на поддержку корпоративных волонтерских инициатив и в течение двух лет поддержал более 120 волонтерских проектов из более полутора десятков российских регионов. Например, в сотрудничестве с фондом «Полдень» была разработана программа «Альтернативное будущее», основанная на принципах сюжетно-ролевых игр. Добровольцы-игротехники обсуждают с подростками из детских домов важные темы, такие как профессиональная ориентация и здоровье.