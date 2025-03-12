Реконструкцию дендропарка в Екатеринбурге планируют завершить к середине лета

Напомним, реконструкцию дендропарка на Первомайской отложили из-за подрядчика. Как рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, подрядчик, с которым был заключен контракт, не выполнил работы по проектированию, которые должен был закончить 18 декабря.