Проекты по созданию Байкальской и Лермонтовской развязок завершают в Иркутске

«В этом году завершатся крупные инженерные проекты, такие как строительство теплового луча и напорных трубопроводов. Без этого невозможно дальнейшее развитие Иркутска. Это важный этап подготовки города к будущим преобразованиям. Одна из ключевых задач — укрепление транспортного каркаса. Строительство Байкальской и Лермонтовской развязок — технически сложные проекты, но их реализация откроет новые перспективы для областного центра. Уже в следующем году мы планируем приступить к реконструкции Байкальского кольца и прорабатываем вопрос финансирования», — подчеркнул Руслан Болотов.