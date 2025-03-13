Проекты по созданию Байкальской и Лермонтовской развязок завершают в Иркутске

В Иркутске подходят к завершению проектные работы по созданию Байкальской и Лермонтовской транспортных развязок. По словам главного инженера проекта ООО «МОСТ» Ивана Гайворонского, документы для прохождения Главгосэкспертизы по Байкальской развязке планируется подать в мае, а по Лермонтовской — в августе, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
На улице Байкальской запланировано строительство двух эстакад, которые обеспечат выход на Байкальский тракт и проспект Маршала Жукова. Одна из эстакад будет четырехполосной и пройдет в стороне от стелы «Иркутск — город трудовой доблести». Также будет создана переходно-скоростная полоса до съезда на проспект Маршала Жукова.
«Для возведения двухуровневой развязки в районе Байкальского кольца потребуется временное ограничение движения по проспекту Маршала Жукова и улице Байкальской. Эти участки отличаются высокой загруженностью, поэтому работы будут проводиться поэтапно. Чтобы минимизировать неудобства для жителей, необходимо заранее согласовать с ГАИ маршруты объезда и, при необходимости, привести их в нормативное состояние», — отметил председатель думы Иркутска Евгений Стекачев.
Для интеграции насыпи с эстакадой будут построены подпорные стенки. Также в планах — сооружение искусственных водопропускных конструкций (мостов и труб) и трех подземных пешеходных переходов. Разработаны решения по прокладке подземных и наземных коммуникаций, систем ливневой канализации и наружного освещения.
Проект включает перенос контактной сети троллейбусов и обустройство автобусных остановок. Для улучшения транспортно-пешеходной инфраструктуры предусмотрены тротуары и велодорожки.
«Проект рассчитан на восемь этапов. Администрация города поставила задачу сократить сроки реализации, поэтому мы будем активно работать в этом направлении, в том числе внедряя современные технические решения», — сообщил заместитель директора ООО «МОСТ» Алексей Пригорнев.
По поручению мэра Руслана Болотова на всех строящихся дорогах Иркутска будут предусмотрены выделенные полосы для общественного транспорта. Это позволит повысить пропускную способность городских магистралей.
«В этом году завершатся крупные инженерные проекты, такие как строительство теплового луча и напорных трубопроводов. Без этого невозможно дальнейшее развитие Иркутска. Это важный этап подготовки города к будущим преобразованиям. Одна из ключевых задач — укрепление транспортного каркаса. Строительство Байкальской и Лермонтовской развязок — технически сложные проекты, но их реализация откроет новые перспективы для областного центра. Уже в следующем году мы планируем приступить к реконструкции Байкальского кольца и прорабатываем вопрос финансирования», — подчеркнул Руслан Болотов.
Проект Лермонтовской развязки был полностью переработан в соответствии с новыми законодательными требованиями. Участок включает объездную дорогу Первомайский — Университетский от съезда мкр. Первомайский до Академического моста, а также отрезок улицы Лермонтова от остановки «Институт МВД» до перекрестка с ул. Улан-Баторская (бизнес-центр «Академический»). Запланирована реконструкция существующего путепровода через железную дорогу и строительство нового с разделением встречных потоков.