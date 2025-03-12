Готовится новый рост тарифов: услуги водоснабжения и канализации для кишиневцев подорожают

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Водоснабжение и услуги канализации, для жителей молдавской столицы подорожают, заявку кишиневского водоканала (Apa-Canal Chișinău) на повышение тарифов удовлетворило Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ).
Так, новый тариф на питьевую воду может составить 12 леев 99 банов за кубометр по сравнению с нынешней ценой в 10 леев 79 банов (повышение на 17%).
Кроме того, бытовые потребители также будут платить больше за услуги канализации: 5,63 лея за кубометр по сравнению с текущим тарифом в 4,18 лея за кубометр.
Для небытовых потребителей тариф останется неизменным и составит 10,16 лея за кубометр.
Проект решения по данному вопросу разработан представителями НАРЭ и подлежит рассмотрению, новые тарифы должны быть утверждены на заседании регулятора, назначенном на 18 марта.