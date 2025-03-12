Бывший SsangYong вернулся в Россию с новыми моделями

Бывший корейский бренд SsangYong вернулся в Россию спустя 10 лет. Раньше он был широко известен россиянам: с 2004 года его дистрибьютором была компания Sollers, которая наладила выпуск этих машин во Владивостоке, а также в Татарстане. В Елабуге, в частности, производились рамные внедорожники Rexton и Kyron. С 2009 по 2014 год Kyron для России собирали на заводе «Дальавто» Владивостоке, вслед за ним на конвейер встал Actyon.