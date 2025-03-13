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В Самаре не согласовали строительство высоток на окраине города

Большинство участников публичных слушаний высказались против.

Горадминистрация Самары подвела итоги общественных обсуждений застройки в 11-м квартале Мехзавода. Мероприятие прошло 7 марта. Горожане могли выразить свое мнение на портале мэрии.

— Всего поступило 51 отрицательное и 31 положительное мнение, — отмечается в документах, опубликованных на сайте мэрии.

Напомним, ООО «СЗ “Вира-Плюс” просило властей предоставить ему разрешение на высотную застройку. Однако большинство участников слушаний выступили против. Они отметили, что в микрорайоне перегружена инфраструктура, в детсадах и школах не хватает мест, а с появлением новых домов эти проблемы только усугубятся, так как увеличится нагрузка на транспорт, учреждения образования, поликлинику, дороги и парковки.