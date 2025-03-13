Минимущества проведёт торги о КРТ в микрорайоне Комсомольском в Перми

Речь идёт об участке на правобережной части Перми между улицами Ветлужской, Марии Загумённых, Кочегаров, Генерала Наумова и Сортировочной. Его площадь составляет примерно 21 гектар. На этой территории расположены 56 многоквартирных домов общей площадью почти 42 тысячи квадратных метров. В них проживают более 1 тысячи человек. Кроме квартир, в этих зданиях расположены объекты нежилого назначения.