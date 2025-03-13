Минимущества проведёт торги о КРТ в микрорайоне Комсомольском в Перми

Минимущества Пермского края планирует в ближайшее время провести торги о комплексном развитии территории (КРТ) в микрорайоне Комсомольском в Перми, сообщает «Новый компаньон».
Речь идёт об участке на правобережной части Перми между улицами Ветлужской, Марии Загумённых, Кочегаров, Генерала Наумова и Сортировочной. Его площадь составляет примерно 21 гектар. На этой территории расположены 56 многоквартирных домов общей площадью почти 42 тысячи квадратных метров. В них проживают более 1 тысячи человек. Кроме квартир, в этих зданиях расположены объекты нежилого назначения.
По информации издания, собственники домов, не признанных аварийными, но соответствующих критериям, согласны на включение своих домов в границы КРТ. Вместо старых домов здесь возведут новое современное жильё.
«Согласно условиям договора о КРТ, инвестор берёт на себя обязательства создать помещения для детской школы искусств, а также сформировать и передать в муниципальную собственность землю под строительство детсада на 300 мест. Проект также предусматривает капремонт дорог, строительство и переустройство инженерных сетей», — пояснили в региональном минимущества.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что Градостроительный совет Пермского края одобрил план застройки участка Камской долины с ЖК, школой и аквапарком. Преображение ждёт территорию площадью 57 гектаров в границах улицы Спешилова и Маршала Жукова на правом берегу Камы.