«Сатурн-Р» продает старейший автосалон за 450 млн рублей

Холдинг «Сатурн-Р-Авто» — второй по выручке в Пермском крае по итогам 2023 года (20,46 млрд руб.). Выручка холдинга за год выросла на 49,2% по сравнению с 2022 годом (13,7 млрд руб.). В портфеле дилера — Lada, Х-Сite, Omoda, Jaecoo, Haval, Exeed, KIA, Volkswagen, «Москвич», Livan, Hongqi, Seres и другие. «Сатурн-Р-Авто», помимо Перми и Березников, работает в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Челябинске, Липецке, Копейске. Владельцем является основатель холдинга Александр Репин.