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В Екатеринбурге рабочие приступили к сносу моста у концерна «Калина»

В Екатеринбурге старый мост у «Калины» начали сносить.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге рабочие начали сносить старый мост у концерна «Калина». Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе администрации города.

— К этому все и шло. Неожиданностью это не было, — уточнили в мэрии.

Напомним, что реконструкция моста началась еще в ноябре 2021 года. Работы были разбиты на пять этапов. Завершение строительства развязки планировалось еще в 2023 году, однако срок был перенесен на декабрь 2024 года. Позже стоимость проекта подорожала до 8,2 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что движение транспорта по части улицы Комсомольской, от дома № 80 до Сибирского тракта, закроют с 7 марта. Объезд на период проведения работ будет проводиться по уже построенной эстакаде.