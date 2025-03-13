В Екатеринбурге рабочие приступили к сносу моста у концерна «Калина»

Напомним, что реконструкция моста началась еще в ноябре 2021 года. Работы были разбиты на пять этапов. Завершение строительства развязки планировалось еще в 2023 году, однако срок был перенесен на декабрь 2024 года. Позже стоимость проекта подорожала до 8,2 миллиарда рублей.