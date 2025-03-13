В Екатеринбурге рабочие приступили к сносу моста у концерна «Калина»

В Екатеринбурге рабочие начали сносить старый мост у концерна «Калина». Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе администрации города.
— К этому все и шло. Неожиданностью это не было, — уточнили в мэрии.
Напомним, что реконструкция моста началась еще в ноябре 2021 года. Работы были разбиты на пять этапов. Завершение строительства развязки планировалось еще в 2023 году, однако срок был перенесен на декабрь 2024 года. Позже стоимость проекта подорожала до 8,2 миллиарда рублей.
Ранее стало известно, что движение транспорта по части улицы Комсомольской, от дома № 80 до Сибирского тракта, закроют с 7 марта. Объезд на период проведения работ будет проводиться по уже построенной эстакаде.