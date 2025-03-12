Трамп заявил, что готов сделать очень плохие и разрушительные вещи против России

Трамп заявил, что не хочет конфликтовать с Россией.
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть финансовые инструменты для давления на Россию, однако их применение может противоречить целям достижения мира на Украине. Об этом он сообщил во время брифинга для журналистов в Белом доме. Трамп подчеркнул, что такие меры могли бы «серьезно навредить» России, но они не соответствуют его стремлению к мирному решению конфликта.
«Есть вещи, неприятные вещи в финансовом смысле, которые можно сделать. Я могу сделать что-нибудь финансово. Это будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу достичь мира. Я хочу видеть мир. Но в финансовом смысле мы можем сделать очень плохие для России вещи, разрушительные. Но я не хочу этого, потому что я хочу увидеть мир», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. Его выступление транслировала пресс-служба администрации США в соцсети X.
Россия находится под санкциями еще с момента воссоединения с Крымом. Значительную часть рестрикций удается успешно обходить. На данный момент РФ является мировым лидером по количеству ограничений, введенных против нее. По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, новые пакеты санкций, в том числе Евросоюза, свидетельствует о том, что «уже исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводится ограничения». Так, рестрикции США против нефтяной торговли России просто «разваливаются», пишет RT.