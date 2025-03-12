Трамп заявил, что готов сделать очень плохие и разрушительные вещи против России

«Есть вещи, неприятные вещи в финансовом смысле, которые можно сделать. Я могу сделать что-нибудь финансово. Это будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу достичь мира. Я хочу видеть мир. Но в финансовом смысле мы можем сделать очень плохие для России вещи, разрушительные. Но я не хочу этого, потому что я хочу увидеть мир», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. Его выступление транслировала пресс-служба администрации США в соцсети X.