В Ейске перед летним сезоном реконструируют объекты торговли и общепита

На Ейской косе полным ходом идет обновление торговых точек и заведений общепита. Уже снесены постройки, которые загораживали вид на море. Арендатор рассматриваемого участка занимается разработкой проекта, принимая во внимание уже существующие капитальные строения, внешний облик которых также будет обновлен.
Модернизацию объектов потребительской инфраструктуры оценил глава краевого департамента потребительской сферы Роман Куринный. В среду 12 марта побывал в Ейском районе.
«Модернизация и упорядочение объектов торговли, кафе и ресторанов на набережных направлены на создание комфортной среды, привлекательной для жителей и туристов Краснодарского края. Современные пространства, сочетающие в себе эстетику, функциональность и экологичность, способны не только повысить качество обслуживания, но и стать визитной карточкой города», — отметил Роман Куринный.
К началу летнего сезона на прибрежной территории планируется строительство автостоянки, торговых рядов, летнего кафе и кондитерской. После этого начнется строительство центра отдыха «Аквамарин» с аквазоной и зонами релаксации.