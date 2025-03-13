В Ейске перед летним сезоном реконструируют объекты торговли и общепита

«Модернизация и упорядочение объектов торговли, кафе и ресторанов на набережных направлены на создание комфортной среды, привлекательной для жителей и туристов Краснодарского края. Современные пространства, сочетающие в себе эстетику, функциональность и экологичность, способны не только повысить качество обслуживания, но и стать визитной карточкой города», — отметил Роман Куринный.