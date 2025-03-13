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Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 13 марта

Нацбанк Беларуси уменьшил курс доллара и курс евро, но поднял курс российского рубля на 13 марта, четверг.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком изменены курсы валют на 12 марта 2025 года, среду. Так, понизились курс доллара и курс евро, но увеличен курс российского рубля.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на четверг, 13 марта, Национальный банк установил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1724 белорусского рубля, 1 евро — 3,4597 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6096 белорусского рубля.

В сравнении с курсовыми значениями, установленными на среду, 12 марта, курс доллара и курс евро снижены, а курс российского рубля, наоборот, немного подрос. Ощутимее изменился курс российского рубля.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0046 белрубля, евро потерял 0,0054 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0111 белрубля.

Тем временем лесхозы начали заготавливать березовый сок в Беларуси по цене 27 копеек за литр.