Экономист Балынин: налоговый возврат при покупке жилья превысит миллион

Россияне могут вернуть более миллиона рублей при покупке жилья в ипотеку, отметил в беседе с aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Он напомнил, что каждый гражданин Российской Федерации может только один раз может воспользоваться таким типом налогового вычета.
«До 2 млн рублей можно освободить при условии уплаты их за приобретаемое жилье и до 3 млн рублей, уплаченных в виде процентов по ипотечному кредиту. Важно помнить, что сучётом новой шкалы налогообложения таким образом можно освободить до 660 тысяч рублей (в случае уплаты НДФЛ по ставке в 22%) за проценты по ипотеке и до 440 тысяч рублей (в случае уплаты НДФЛ по ставке в 22%) за расходы на приобретённое жилье», — объяснил экономист.
Эксперт добавил, что в 2025 году расширяется перечень налоговых вычетов, которые будут предоставляться в упрощённом порядке. В этот список включили вычеты по расходам граждан на обучение, на лечение (кроме покупки лекарств), на оплаченные физкультурно-оздоровительные услуги, на страховые взносы по договорам ДМС, добровольного пенсионного страхования и добровольного страхования жизни, а также на пенсионные взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.
По словам Балынина, планируется, что предзаполненное заявление появится в личном кабинете налогоплательщика к 20 марта. Документ будет сформирован на основании данных, полученных от предпринимателей и организаций, оказавших услуги. Если сведения не были предоставлены, документы на налоговый вычет подаются в традиционных формах.
Ранее Балынин рассказал о том, какую зарплату необходимо получать в 2025 году, чтобы получить максимальное количество пенсионных баллов.