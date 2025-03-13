Экономист Балынин: налоговый возврат при покупке жилья превысит миллион

«До 2 млн рублей можно освободить при условии уплаты их за приобретаемое жилье и до 3 млн рублей, уплаченных в виде процентов по ипотечному кредиту. Важно помнить, что сучётом новой шкалы налогообложения таким образом можно освободить до 660 тысяч рублей (в случае уплаты НДФЛ по ставке в 22%) за проценты по ипотеке и до 440 тысяч рублей (в случае уплаты НДФЛ по ставке в 22%) за расходы на приобретённое жилье», — объяснил экономист.