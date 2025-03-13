Мост через речку Усьва в Пермском крае готов на 40%

В ходе ремонта уже разобрано 50% старого асфальта и тротуаров, демонтированы старые тротуарные плиты, перильные ограждения и барьерные конструкции, установлены чугунные водоотводные устройства и новые телескопические лотки, завершены ремонтные работы мостового полотна на одной половине моста.