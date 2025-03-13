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Мост через речку Усьва в Пермском крае готов на 40%

Завершить проект планируется к концу 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Чусовском городском округе продолжается ремонт моста через речку Усьву. Об этом сообщают в пресс-службе краевого Минтранса.

В ходе ремонта уже разобрано 50% старого асфальта и тротуаров, демонтированы старые тротуарные плиты, перильные ограждения и барьерные конструкции, установлены чугунные водоотводные устройства и новые телескопические лотки, завершены ремонтные работы мостового полотна на одной половине моста.

Кроме того, в целях безопасности на объекте установлены временные дорожные знаки, реверсивные светофоры, а также нанесена временная разметка.

Отметим, сейчас мост готов на 40%, завершить проект планируется к концу 2025 года.