Цены на бензин в Челябинской области незначительно подорожали

В Челябинской области за последнюю неделю средние цены на автомобильное топливо увеличились всего на 4 копейки, достигнув уровня в 56,05 ₽ за один литр.
Самыми подорожавшими на этой недели на Южном Урале видами топлива стали бензин марки АИ-92 и марки АИ-98. То и другое топливо подорожало на 5 копеек. АИ-92-й стал стоить 52,41 ₽ за один литр, а АИ-98-й — 80,80 ₽ Другая марка автомобильного топлива — АИ-95 — выросла в цене всего на 2 копейки, средняя цена его литра добралась до уровня в 57,56 ₽
Если статистические выкладки безупречны, то мы можем констатировать, что цены на дизельное топливо на челябинских заправках начали снижаться. Как следует из таблицы выложенной Росстатом, средняя цена литра дизельного топлива достигла на этой неделе уровня в 69,35 ₽, что ниже на 9 копеек средних цен на этот вид топлива на прошлой неделе.