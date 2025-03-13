Цены на бензин в Челябинской области незначительно подорожали

Самыми подорожавшими на этой недели на Южном Урале видами топлива стали бензин марки АИ-92 и марки АИ-98. То и другое топливо подорожало на 5 копеек. АИ-92-й стал стоить 52,41 ₽ за один литр, а АИ-98-й — 80,80 ₽ Другая марка автомобильного топлива — АИ-95 — выросла в цене всего на 2 копейки, средняя цена его литра добралась до уровня в 57,56 ₽