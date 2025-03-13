«Известия»: инфляция в России начнет снижаться не раньше осени

Шесть из десяти опрошенных экспертов считают, что устойчивое снижение инфляции в России начнется во втором полугодии 2025 года. Подобный опрос провели «Известия».
При этом остальные участники опроса придерживаются более оптимистичных прогнозов: двое полагают, что замедление роста цен начнется в апреле-мае, а еще двое уверены, что этот процесс уже стартовал. При этом по итогам февраля рост цен превысил 10%.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев указал, что замедлению инфляции препятствует крайне напряженный рынок труда. Он подчеркнул, что ситуация с нехваткой рабочей силы не улучшится до конца года.
В случае, если ЦБ примет решение снизить ставку, это произойдет не раньше лета, считает доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская. Она полагает, что с высокой вероятностью в марте ключевая ставка останется без изменений — на уровне 21% годовых.
Накануне KP.RU писал о том, что в 2025 году инфляция в России стабилизируется на уровне 4,5%.