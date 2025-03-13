В Челябинске зафиксирован наибольший в стране спад цен на новостройки

Среди российских городов-миллионников в феврале был зафиксировано снижение среднего ценника на новое жилье только в шести мегаполисах — Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Перми, Красноярске, Краснодаре и Челябинске. При этом наибольший спад цен на новостройки произошел именно в Челябинске. Эксперты считают, что все дело может быть в различного рода акциях, которые запустили застройщики, чтобы привлечь к себе потенциального покупателя. Интересно, что в январе по данным платформы bnMAP.pro Челябинск был в тройке российских городов, в которым цены на новостройки подорожали больше всего.