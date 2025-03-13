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В Челябинске зафиксирован наибольший в стране спад цен на новостройки

Общественности представлен срез цен на новое жилье в разных российских городах по итогам февраля 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

Аналитику рынка сделали специалисты компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», а опубликовали их выкладки на сайте РБК. Из них следует, что в Челябинске в феврале этого средние цены за квадратный метр в новостройках снизились по сравнению с январем на 7%. Если в первом месяце 2025 года они находились на уровне 168 200 рублей за один квадратный метр, то в феврале упали до уровня в 156 400 рублей.

Среди российских городов-миллионников в феврале был зафиксировано снижение среднего ценника на новое жилье только в шести мегаполисах — Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Перми, Красноярске, Краснодаре и Челябинске. При этом наибольший спад цен на новостройки произошел именно в Челябинске. Эксперты считают, что все дело может быть в различного рода акциях, которые запустили застройщики, чтобы привлечь к себе потенциального покупателя. Интересно, что в январе по данным платформы bnMAP.pro Челябинск был в тройке российских городов, в которым цены на новостройки подорожали больше всего.