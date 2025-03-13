Новые поезда метро запустят в Новосибирске к концу 2025 года

Завод «Трансмашхолдинг» в Мытищах уже разрабатывает проект и планирует начать сборку вагонов этим летом. В четвёртом квартале в город отправят пять пятивагонных составов, которые будут отличаться уникальной ливреей и современным дизайном пассажирских салонов.
Новые поезда будут оснащены асинхронным тяговым приводом, что обеспечит высокую энергоэффективность и снизит эксплуатационные расходы. Каждый состав сможет вместить до 1 500 пассажиров и будет оборудован широкими дверями, удобными сиденьями, специальными местами для людей с ограниченными возможностями, а также системами информирования и шумоизоляции.
Дополнительно, новые вагоны будут оснащены принудительной вентиляцией, системой для обеззараживания воздуха и USB-разъёмами для зарядки гаджетов, что обеспечит комфортное путешествие для всех пассажиров.