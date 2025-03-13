В районах Татарстана направят 773 млн рублей на ремонт дорог

В Нурлатском районе Татарстана отремонтируют три автодороги на общую стоимость 75 млн рублей, среди них -обход Нурлата протяженностью в 1,2 км. На 221 млрд рублей отремонтируют автодороги в Бавлинском, Бугульминском, и Лениногорском районах.
В 254 млрд рублей обойдется ремонт 6 км автодороги Альметьевск — Азнакаево.
На 223 млрд рублей отремонтируют участки автодорог Азнакаево — Дусюмово протяженностью 6 км, Альметьевск — Муслюмово и Бугульма — Ютаза длиной по 2 км каждый.
Заказчиком выступает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. Деньги будут выделены из федерального и республиканского бюджетов.