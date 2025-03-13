В районах Татарстана направят 773 млн рублей на ремонт дорог

В Нурлатском районе Татарстана отремонтируют три автодороги на общую стоимость 75 млн рублей, среди них -обход Нурлата протяженностью в 1,2 км. На 221 млрд рублей отремонтируют автодороги в Бавлинском, Бугульминском, и Лениногорском районах.