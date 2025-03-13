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В районах Татарстана направят 773 млн рублей на ремонт дорог

В восьми районах Татарстана Нурлатском, Бавлинском, Бугульминском, Лениногорском, Азнакаевском, Сармановском, Ютазинском, Альметьевском отремонтируют дороги на 773 млн рублей, следует из материалов нескольких тендеров на портале госзакупок.

Источник: ИА Татар-информ

В Нурлатском районе Татарстана отремонтируют три автодороги на общую стоимость 75 млн рублей, среди них -обход Нурлата протяженностью в 1,2 км. На 221 млрд рублей отремонтируют автодороги в Бавлинском, Бугульминском, и Лениногорском районах.

В 254 млрд рублей обойдется ремонт 6 км автодороги Альметьевск — Азнакаево.

На 223 млрд рублей отремонтируют участки автодорог Азнакаево — Дусюмово протяженностью 6 км, Альметьевск — Муслюмово и Бугульма — Ютаза длиной по 2 км каждый.

Заказчиком выступает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. Деньги будут выделены из федерального и республиканского бюджетов.