Три новых водохранилища⁣ построят в Казахстане

Этот проект — часть стратегии Министерства водных ресурсов и ирригации, направленной на улучшение водоснабжения региона.
Кроме того, в планах строительство трех новых водохранилищ: «Калгуты», «Акмола» и «Ыргайты», а также реконструкция уже существующих, включая «Терис-Ащыбулак» и Караконызское водохранилище.
Реализуется целый ряд проектов, призванных улучшить водоснабжение сельских территорий: 34 проекта, которые затронут более 53,9 тыс. гектаров земель в Кордайском, Жамбылском, Байзакском, Меркенском и Жуалынском районах. Уже завершены 12 проектов, а в прошлом году была завершена реконструкция 37 каналов протяженностью 137,5 км и пробурено 46 новых скважин.
«В 2025—2026 годах в Жамбылской области планируется завершить 19 проектов. Будут реконструированы 105 каналов общей протяженностью 330 км. Это снизит потери воды при транспортировке и улучшит обеспечение поливной водой сельскохозяйственных полей региона», — сообщил вице-министр Ерболат Ибрайханов.