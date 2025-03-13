Три новых водохранилища⁣ построят в Казахстане

Реализуется целый ряд проектов, призванных улучшить водоснабжение сельских территорий: 34 проекта, которые затронут более 53,9 тыс. гектаров земель в Кордайском, Жамбылском, Байзакском, Меркенском и Жуалынском районах. Уже завершены 12 проектов, а в прошлом году была завершена реконструкция 37 каналов протяженностью 137,5 км и пробурено 46 новых скважин.