В Тольятти за 50 млн рублей продают кинотеатр «Сатурн»

В описании отмечается, что объект имеет три этажа и цоколь и находится на земельном участке площадью 8660 кв. м.
«Есть право собственности на здание и земельный участок. Категория земель — земли поселений, зона Ц-2», — пишут продавцы.
Объект был построен в 1972 году. На момент сдачи это был крупнейший кинотеатр Куйбышевской области на 1200 зрительских мест, оборудованный кондиционерами. Жители отмечают, что с тех пор, как здание оказалось в частной собственности, оно медленно приходит в упадок.
«Некогда крупнейший кинотеатр страны, памятник конструктивизма, сегодня представляет собой печальное зрелище. Здание ободранное и обшарпанное. Уникальная мозаика потихоньку осыпается, бетонные ступени крошатся. Даже камень, который для строительства везли со всего Советского Союза, лопается», — с грустью констатируют тольяттинцы в соцсетях.