В Тольятти за 50 млн рублей продают кинотеатр «Сатурн»

Объект был построен в 1972 году. На момент сдачи это был крупнейший кинотеатр Куйбышевской области на 1200 зрительских мест, оборудованный кондиционерами. Жители отмечают, что с тех пор, как здание оказалось в частной собственности, оно медленно приходит в упадок.