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В Тольятти за 50 млн рублей продают кинотеатр «Сатурн»

В Тольятти выставили на продажу здание кинотеатра «Сатурн». Информация об этом размещена на сервисе «Авито». За объект площадью 4014.6 кв. метров, расположенный на ул. Революционной, 9 в Автозаводском районе, планируют получить 50 млн рублей.

В описании отмечается, что объект имеет три этажа и цоколь и находится на земельном участке площадью 8660 кв. м.

«Есть право собственности на здание и земельный участок. Категория земель — земли поселений, зона Ц-2», — пишут продавцы.

Объект был построен в 1972 году. На момент сдачи это был крупнейший кинотеатр Куйбышевской области на 1200 зрительских мест, оборудованный кондиционерами. Жители отмечают, что с тех пор, как здание оказалось в частной собственности, оно медленно приходит в упадок.

«Некогда крупнейший кинотеатр страны, памятник конструктивизма, сегодня представляет собой печальное зрелище. Здание ободранное и обшарпанное. Уникальная мозаика потихоньку осыпается, бетонные ступени крошатся. Даже камень, который для строительства везли со всего Советского Союза, лопается», — с грустью констатируют тольяттинцы в соцсетях.