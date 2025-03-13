Программа «Молодая семья»: как получить субсидию на жилье в Татарстане

Для того чтобы претендовать на поддержку, молодая семья должна отвечать нескольким требованиям. К участию в программе могут быть допущены молодые семьи с детьми (в том числе те, где один из супругов не имеет гражданства РФ) или неполные семьи, состоящие из одного родителя и ребенка (или нескольких детей), при этом важно соблюдать следующие условия: