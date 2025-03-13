Программа «Молодая семья»: как получить субсидию на жилье в Татарстане

Основные положения программы.
Программа предоставляет гражданам, соответствующим определенным условиям, соцвыплаты на покупку жилья (в том числе на стадии строительства) или строительство дома. Субсидия предоставляется в виде сертификата, который покрывает от 30% (для семей без детей) до 35% (для семей с детьми) стоимости жилья.
Программа позволяет воспользоваться субсидией только один раз, а срок действия сертификата составляет семь месяцев. Данный сертификат можно применить только в регионе его оформления.
В 2025 году на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в Татарстане направят 130,4 млн рублей.
Условия программы.
Для того чтобы претендовать на поддержку, молодая семья должна отвечать нескольким требованиям. К участию в программе могут быть допущены молодые семьи с детьми (в том числе те, где один из супругов не имеет гражданства РФ) или неполные семьи, состоящие из одного родителя и ребенка (или нескольких детей), при этом важно соблюдать следующие условия:
— возраст каждого из супругов или родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет;
— наличие доходов, достаточных для получения кредита или для частичной оплаты жилья, если его стоимость превышает размер субсидии;
— семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий.
Как можно потратить субсидию.
Субсидию можно направить на следующие цели:
— покупка жилья;
— строительство жилого дома по договору подряда;
— оплата паевого взноса в кооперативе, после чего жилье становится собственностью семьи;
— первоначальный взнос при получении кредита на покупку или строительство жилья;
— погашение кредитов, взятых на покупку или строительство жилья;
— оплата по договору с организацией, которая приобрела жилье на первичном рынке для молодой семьи;
— участие в долевом строительстве или уступка прав по таким договорам.
Как стать участником программы.
Для получения субсидии молодой семье нужно встать на учет для улучшения жилищных условий, собрать необходимые документы и подать заявление в орган местного самоуправления.