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В Красноярском крае авиакомпанию наказали за начало полета раньше времени

Авиаперевозчик заплатит штраф за полет не по расписанию в Красноярском крае.

Источник: Соцсети

В Красноярском крае авиакомпания заплатит крупный штраф, 250 тысяч рублей, за нарушение правил использования воздушного пространства.

Речь идет о взлете раньше установленного расписанием времени в одном из аэропортов на севере региона без уведомления об этом органа обслуживания воздушного движения. Об этом сообщили 13 марта в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В ведомстве рассказали, что нарушение было зафиксировано еще в декабре 2024 года, однако наказание виновные понесли только сейчас.

В итоге авиаперевозчик получил от транспортного прокурора представление об устранении нарушений закона. Виновный из числа должностных лиц уже привлечен к дисциплинарной ответственности, а авиакомпания — к административной: выплате штрафа.