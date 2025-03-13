На Среднем Урале увеличили финансирование защиты лесов от пожаров

В Свердловской области идет подготовка к пожаро- и паводкоопасному сезонам 2025 года. На защиту лесов от огня выделено более миллиарда рублей, в том числе свыше 900 миллионов — из казны региона.
— В числе актуальных задач по-прежнему остаются обустройство минерализованных полос, поддержание исправного состояния источников наружного противопожарного водоснабжения, мониторинг состояния торфяников, — заявил губернатор области Евгений Куйвашев.
По его словам, в 2025 году на 13% увеличился объем поддержки, выделяемой из бюджета региона. На Среднем Урале идет обновление снаряжения местной авиабазы, которое началось в 2024 году, отметил министр природных ресурсов Свердловской области Денис Мамонтов. В январе учреждение получило 23 лесопатрульных комплекса и внедорожники УАЗ «Патриот», а в прошлом году — еще 30 единиц техники для эффективного тушения лесных пожаров.