На Среднем Урале увеличили финансирование защиты лесов от пожаров

По его словам, в 2025 году на 13% увеличился объем поддержки, выделяемой из бюджета региона. На Среднем Урале идет обновление снаряжения местной авиабазы, которое началось в 2024 году, отметил министр природных ресурсов Свердловской области Денис Мамонтов. В январе учреждение получило 23 лесопатрульных комплекса и внедорожники УАЗ «Патриот», а в прошлом году — еще 30 единиц техники для эффективного тушения лесных пожаров.