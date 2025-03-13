Хабаровская косметика штурмует мировой рынок

Молодой бренд из Хабаровска уже завоевал Дальний Восток, теперь — курс на мировые рынки, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Хабаровский производитель космецевтики расширяет границы бизнеса. В этом ей помогает Центр поддержки экспорта Хабаровского края в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Первые разработки косметических формул стартовали в 2020 году, а к 2022-му компания выпустила свою первую продукцию. В её создании участвовали дерматологи и ученые медицинских университетов Хабаровска и Новосибирска. Сегодня в линейке бренда — 15 позиций уходовой косметики, а объемы производства постоянно растут.
Выйти за пределы России хабаровским производителям помог Центр поддержки экспорта.
«С компанией мы работаем с прошлого года. Они прошли обучающие программы, участвовали в бизнес-миссиях в Беларусь и ОАЭ. Также мы посоветовали получить сертификат “Сделано в России”, который укрепляет доверие зарубежных партнеров», — рассказала директор Центра Анна Тимячева.
Уже сейчас у хабаровской компании идут переговоры с шестью иностранными контрагентами.
«Мы ожидаем первые поставки в ближайшее время. Наши клиенты — это не только торговые сети, но и врачи-косметологи, которые используют нашу продукцию в своей практике», — отметила соучредитель компании Марьяна Федорова.
Следующая цель — рынок Китая. В мае бренд представит свою продукцию китайским партнёрам на Российско-китайском форуме в Хабаровске. Заявки на участие в B2B-переговорах принимаются до конца марта.