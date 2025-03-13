Хабаровская косметика штурмует мировой рынок

Первые разработки косметических формул стартовали в 2020 году, а к 2022-му компания выпустила свою первую продукцию. В её создании участвовали дерматологи и ученые медицинских университетов Хабаровска и Новосибирска. Сегодня в линейке бренда — 15 позиций уходовой косметики, а объемы производства постоянно растут.