Зарплатные предложения в Свердловской области выросли на 40%

По итогам февраля текущего года медианные зарплатные ожидания соискателей и предложения работодателей сравнялись и составили 70 тысяч рублей.
По данным аналитиков, зарплаты в регионе будут расти и дальше. Так, 63% работодателей предполагают, что в этом году в их компаниях произойдет увеличение окладов работников. Еще 42% отметили, что рост будет в пределах официальной инфляции.
«Невероятная конкуренция за людей привела к рекордному росту зарплат. Взрывной рост начался в середине 2023 года, когда дефицит соискателей достиг пиковых значений, в 2024 году этот рост продолжился», — рассказала главный эксперт hh.ru по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.
УралПолитRu ранее сообщал, что по итогам декабря 2024 года средняя зарплата жителей Свердловской области превысила 100 тысяч рублей. Самые высокие заработные платы на Среднем Урале были зафиксированы у финансистов и страховщиков, месячный доход которых достиг 231,1 тысячи рублей.