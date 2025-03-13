В Приморье более 200 магазинов снижают цены на социальные товары

Более 200 магазинов в Приморском крае снижают цены на социальные товары. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное правительство.
Приморцы могут купить хлеб, молоко, яйца, колбасу по доступным ценам. Соцпрограммы действуют в крупных торговых сетях региона. На сегодняшний день — это 220 магазинов в 27 муниципальных образованиях. Программа сдерживает рост цен на социально значимое продовольствие.
К примеру, булку хлеба по акции можно купить от 26 до 28 рублей, стоимость колбасы составляет от 180 до 200 рублей, килограмм курицы — от 160, свинина — от 220, сахар — 75, гречка — от 55 до 60 рублей. Литр молока — 100 рублей, десяток яиц — от 120 до 130.
По акции можно приобрести также бакалейные товары, овощи и яблоки. Эти продукты обозначили специальными цветными ценниками.
Проект представлен, в частности, во Владивостоке, Арсеньеве, Артеме, Большом Камне, Находке, Уссурийске, а также в Кировском, Михайловском, Надеждинском, Партизанском, Пожарском и других районах. География будет расширяться.
Кроме того, в регионе действует проект «Морское — лучшее!». Прямые соглашения между товаропроизводителями и торговыми сетями позволяет сдерживать наценку на продукты, она составляет не более 15 процентов.