В Приморье более 200 магазинов снижают цены на социальные товары

К примеру, булку хлеба по акции можно купить от 26 до 28 рублей, стоимость колбасы составляет от 180 до 200 рублей, килограмм курицы — от 160, свинина — от 220, сахар — 75, гречка — от 55 до 60 рублей. Литр молока — 100 рублей, десяток яиц — от 120 до 130.