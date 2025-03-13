На казахстанско-узбекской границе ускорится доставка грузов

Центр займет площадь в 1 квадратный метр, по 0,5 квадратных метра на каждой стороне границы. Он будет расположен вблизи пунктов пропуска Атамекен и Гулистан и включать склады для хранения товаров и оборудования, а также транспортную инфраструктуру. Это позволит ускорить доставку грузов, снизить затраты на логистику и повысить эффективность перевозки товаров.