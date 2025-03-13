Бывший ковидный обсерватор в Екатеринбурге ждет капремонт

Весной 2020 года во время пандемии здание выполняло функцию обсерватора. Там размещали около 60 китайцев, которые прибыли в Кольцово. При этом из санатория экстренно выселили оздоравливающихся там уральцев. В 2023 году сообщалось, что здание санатория приспособят под гостиницу для спортсменов. По плану в здании проведут перепланировку, чтобы увеличить номерной фонд до 160 мест. На время проведения состязаний в Екатеринбурге туда будут заселять тренеров, судей и спортсменов.