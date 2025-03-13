Бывший ковидный обсерватор в Екатеринбурге ждет капремонт

В Екатеринбурге планируют капитально отремонтировать санаторий «Бодрость», который во время пандемии был главным коронавирусным обсерватором. Информация появилась на портале госзакупок.
Сейчас ищут подрядчика, который разработает проектную документацию для здания на Краснофлотцев, 48а. Все работы должны быть проведены к февралю 2026 года. Только после этого, вероятно, стартует капремонт. Заявки на участие в тендере принимаются до 20 марта.
Весной 2020 года во время пандемии здание выполняло функцию обсерватора. Там размещали около 60 китайцев, которые прибыли в Кольцово. При этом из санатория экстренно выселили оздоравливающихся там уральцев. В 2023 году сообщалось, что здание санатория приспособят под гостиницу для спортсменов. По плану в здании проведут перепланировку, чтобы увеличить номерной фонд до 160 мест. На время проведения состязаний в Екатеринбурге туда будут заселять тренеров, судей и спортсменов.