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Долю в двух нефтеперерабатывающих заводах Казахстана предложат иностранным инвесторам

Атырауский нефтеперерабатывающий и Павлодарский нефтехимический заводы могут частично быть переданы в управление иностранным компаниями.

Источник: Пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз"

АСТАНА, 13 мар — Sputnik. Глава казахстанского Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Марат Омаров заявил, что в правительстве Казахстана рассматривается вопрос о передаче иностранным инвесторам доли в Атырауском нефтеперерабатывающем и Павлодарском нефтехимическом заводам.

Об этом глава АЗРК высказался в ходе визита на Шымкентский нефтеперерабатывающий завод ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (ПКОП). Пройдя по цехам предприятия, и, убедившись в эффекте вложенных в модернизацию завода китайских инвестициях, Марат Омаров заявил, что ПКОП «является примером для других заводов».

«На вашем примере видим, что действительно есть качественный продукт, максимальный ремонт мы видим, и самое главное, будущий проект, который вы показали… Эту работу мы, аналогично, ставим в пример другим нашим заводам. В рамках офиса по приватизации (при правительстве Казахстана — прим. Sputnik) мы предложили продать, то есть, предложить долю двух других НПЗ частным инвесторам, как раз-таки, базируясь на вашем примере, поэтому эту работу мы будем продолжать», — заявил глава антимонопольного агентства в беседе с представителями «ПетроКазахстан Ойл Продактс».

Слова Марата Омарова процитированы в Telegram-канале Нефтегазового союза PetroCouncil.