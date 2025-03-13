Хабаровчан зовут в выходные посмотреть на Амбу

Министерство туризма Хабаровского края и его партнеры по проекту «Отдыхаем в крае» предлагает несколько вариантов отдыха весной для жителей и гостей региона: доступны городские экскурсии, выставки художественных работ, а для любителей активного отдыха предусмотрены восхождения на гору Таунга и прогулки по скалам Надге и горе Амба, сообщает ИА «Хабаровского края».
Гора Таунга, высотой 1459 метров, привлекает романтической атмосферой весеннего леса и потрясающими видами на соседние горы и снежные хребты. В субботу, 15 марта, можно посетить скалы Надге и гору Амба, маршрут средней сложности без особых требований к физической подготовке.
— Для любителей истории и артефактов открыта историко-демонстрационная галерея «Кабинетъ», где представлены предметы быта коренных народов Приамурья, монеты Российской Империи, осколок Сихотэ-Алинского метеорита и другие уникальные экспонаты. Экскурсии проводит команда опытных экскурсоводов, — рассказали в региональном Минтуризма.
Также до 15 марта включительно в Хабаровске проходит выставка графических работ почетного архитектора России, экс-главного архитектора Хабаровского края Александра Селеменева «Линии. Городские приключения».