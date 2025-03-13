Хабаровчан зовут в выходные посмотреть на Амбу

Министерство туризма Хабаровского края и его партнеры по проекту «Отдыхаем в крае» предлагает несколько вариантов отдыха весной для жителей и гостей региона: доступны городские экскурсии, выставки художественных работ, а для любителей активного отдыха предусмотрены восхождения на гору Таунга и прогулки по скалам Надге и горе Амба, сообщает ИА «Хабаровского края».